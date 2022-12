Borsa Italiana

Andamento brillante per il comparto telecomunicazioni in Italia , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni . Il FTSE Italia ...decisamente positiva per la più grande compagnia area negli Stati Uniti , che tratta in rialzo del 4,47%. Comparando l'andamento del titolo con l' S&P - 500 , su base settimanale, si nota che ... Seduta euforica per l'indice del settore telecomunicazioni (+2,36%) Andamento brillante per il comparto telecomunicazioni in Italia, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.(Teleborsa) - Seduta poco mossa in Europa in attesa delle decisioni della FED di questa sera e della BCE e BoE di domani, con gli analisti che si attendono che tutte aumentino i tassi di interesse di.