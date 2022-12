Qatargate | Kaili | in carcere | respinge le accuse e collabora Stasera la decisione sulla detenzione

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Arriverà probabilmente nella tarda serata di oggi ladei giudici belgi se confermare oppure no lapreventiva dell’ex-vicepresidente del Parlamento Europeo, la deputata greca Evacoinvolta assieme al fidanzato italiano, Francesco Giorgi e ai parlamentari europei, Pierantonio Panzeri di S&D e Andrea Cozzolino del Pd nel vergognoso scandalo denominatoche sta travolgendo la sinistra europea e italiana in particolare. Eva“non è mai stata corrotta” da nessuno, assicura uno degli avvocati della politica greca, Mikhalis Dimitrakopoulos, arrivando al Palais de Justice, a Bruxelles, dove si è formata una lunghissima coda di giornalisti e visitatori all’ingresso, che ha aperto con quasi un’ora di ritardo, probabilmente per consentire alle parti di entrare ...

Parole che sembrano scagionare Eva, l'eurodeputata greca finita al centro dello scandalo. Le parziali ammissioni dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo, secondo quanto emerso ... vice procuratore della Procura europea (Eppo) che indaga l'ex vice presidente dell'europarlamento Eva Kaili - coinvolta nello scandalo Qatargate - per frode e malversazione dei fondi europei. Qatargate, Eva Kaili scarica il compagno: «Mi fidavo di Giorgi, mi ha tradita» Oggi la prima udienza di Eva Kaili. I legali dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo chiedono che venga liberata: "Non è mai stata corrotta" ...