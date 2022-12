Il cellulare a scuola va proibito e basta

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Se vi fate un giro in giro constatate quanto Steve Jobs avesse ragione nell’augurare ai giovani «stay fools!». Che, tradotto alla carlona, suona così: «Resta scemo». Vedete, infatti, quanta gente non bada più a dove mette i piedi pur di restare incollata allo schermo del suo telefonino. Tutto il giorno, in bicicletta, sulle strisce pedonali, di notte (non sia mai dovesse perdere qualche chat), sul cesso, al bar, a colazione, pasti col dispositivo mobàil accanto al piatto. Almeno a, per la salute mentale degli allievi, andrebbe vietato. Ma non con una circolare senza sanzione, quale quella timida attuale (hanno sempre paura che gli diano dei fascisti). Se vieti qualcosa e non prevedi punizione per i trasgressori, hai solo offerto un altro argomento di dibbbbbattito. Come se ne mancassero, con un’opposizione che si appiglia, per disperazione, anche a una virgola ...