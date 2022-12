(Di giovedì 22 dicembre 2022) I risultati attuali dell’Italia nele nello scisono accomunati da un fattore che balza subito agli occhi: a portare a casa lesono le, mentre glisono in acclaratae non riescono più a fare la differenza in campo internazionale. L’ultima stagione agonistica è stata semplicemente meravigliosa per ledel pedale, capaci di giganteggiare in maniera perentoria nelle Classiche di un giorno. Elisa Longo Borghini è diventata la prima ciclista a imporsi nella mitica Parigi-Roubaix, gara iconica per eccellenza tra fango e pavé francese. Elisa Balsamo ha messo la propria firma sul Trofeo Binda, sulla Brugge-De Panne e sulla Gent-Wevelgem. Marta Cavalli ha invece primeggiato alla Freccia Vallone e alla Amstel Gold Race. Il ...

OA Sport

... anche grazie alpiù bello. Verso Sestriere, ad esempio, unica località al mondo ad aver ospitato Tour de France, Giro d'Italia, Olimpiadi, Mondiali di. Con gli itinerari Uncem - VIAE, ...... da quelle più caratteristiche del contesto alpino, come, pattinaggio e corsa in montagna, ad altre molto praticate come il, dai motori agli sport dell'acqua come canottaggio e nuoto, ... Ciclismo e sci alpino, quante similitudini! Le vittorie arrivano grazie alle donne, uomini in difficoltà Maurizio Fondriest, manager sportivo e allenatore: si è raccontato in esclusiva ai microfoni della redazione di Footballnews24 ...L'U.S. Sangiorgese è stata premiata dalla Federazione durante la "Festa del Ciclismo lombardo" per aver tagliato il traguardo del primo secolo di vita ...