Bollette | Segugio it | mercato Libero più vantaggioso di Tutela

Agenzia ANSA

Il mercato Libero si conferma più vantaggioso rispetto all'offerta di Tutela. E' quanto afferma l'Osservatorio Tariffe di Segugio.it e SOStariffe.it in un suo approfondimento secondo cui "dopo il picco estivo, i prezzi di energia e gas all'ingrosso sono tornati in contrazione in autunno". "Oggi, con il primo vero freddo a disposizione delle famiglie alla ricerca di tariffe convenienti per alleggerire le bollette. L'indagine dell'Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it conferma che scegliere la migliore offerta del mercato Libero è più vantaggioso di Tutela. In tempi di inflazione galoppante (11,8% a novembre) e rincari selvaggi, come mostra un caro-bollette che ha seguito a ruota il caro-materiali, nemmeno i servizi possono essere esenti da aumenti di prezzo.