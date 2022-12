Angers | ufficiale l’esonero di Baticle

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’, club di Ligue !, ha ufficialmente esonerato Gerard. La squadra bianconera è ultima in Ligue 1 Di seguito il comunicato dell’, club della Ligue 1, suldi Gerard. Il club francese è ultimo in classifica e sta lottando per evitare la retrocessione. COMUNICATO – «La Direzione diSCO ha notificato a Géralddi aver preso la decisione di procedere al suo licenziamento. Questa misura ha effetto a partire da questo 22 dicembre 2022». L'articolo proviene da Calcio News 24.

