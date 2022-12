A Natale caldo record | anche 10 gradi sopra la media

ilmessaggero.it

Analizzando i dati dei principali aeroporti italiani, l'esperto ha calcolato ilpiùdegli ultimi 50 anni per alcune città italiane. Il 25 dicembre 2009 fu uncaldissimo su tutto ...Per la finale, il pomeriggio della Vigilia di, il padrone di casa sarà invece Carlo Conti, ... Latin Rock L'inverno può essere una bella stagione: stare in casa al, fare i pisolini, vedere ... Meteo Natale, previsioni: arrivano caldo e anticiclone (anche 25 gradi al Sud): ecco cosa cambia ...del Black Friday anticipa i regali di Natale tra ... Allarme dell'Oms: Milioni di persone a rischio per ...3 miliardi di metri cubi grazie al caldo record ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...