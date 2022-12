Sequestrano e torturano un ragazzo per gelosia | quattro arresti

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Prima lo hanno sequestrato, poi si sono accaniti su di lui, procurandogli terribili ferite. Il motivo? Lo accusavano di aver avuto una relazione con la compagna di uno di loro. Per questopersone sono state arrestate dalla...

Hanno sequestrato e torturato un ragazzo, loro conoscente, procurandogli ferite che lo hanno posto in pericolo di vita, accusandolo di avere avuto una relazione con la compagna di uno di loro : per ...Filomena Fotia - - > Supportata in fase esecutiva dai Reparti Prevenzione Crimine 'Calabria' di Vibo Valentia e Cosenza, la Squadra Mobile della Questura di Catanzaro ha dato esecuzione ad un'... Catanzaro, sequestrano e torturano un ragazzo: è grave, quattro arresti Hanno picchiato e persino torturato un ragazzo. La sua colpa Esser stato con la ragazza di uno dei suoi 4 aguzzini.