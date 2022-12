Pallamano femminile | Supercoppa | Salerno si conferma contro Brixen

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Jomivince laitaliana per quanto riguarda la. Settimo successo nella storia per la realtà campana che ha saputorsi al vertice abbattendo con il risultato di 22 a 21Südtirol. La finalissima nella ‘Casa della’ è iniziata sotto il segno di Jomi. La compagine che si sta contendendo la leadership della regular season della Serie A ha dato spettacolo conquistando un piccolo margine sulle altoatesine. La musica è cambiata nei minuti seguenti, dal ventesimo del primo tempo è infatti arrivato il sorpasso da parte di. Giada Babbo ha fatto la differenza, il primo tempo è finito 12 a 10 a favore delle campionesse d’Italia. Le campane hanno risposto a ...

