Operaio ucciso e sciolto nell’acido per “errore” nel 2000 | presi i killer

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCon la camorra non c’entrava proprio niente, Giulio Giaccio, 26 anni, di cui si sono perse le tracce il 30 luglio del: fuper unda due esponenti di spicco del clan Polverino perché ritenuto l’amante “indesiderato” della sorella di uno dei due. E il suo corpo venne distrutto, con l’acido. Una fine orrenda che però ora ha dei responsabili: al termine di indagini coordinate dalla DDA, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno notificato nuove accuse e due ordinanze di arresto ad altrettanti esponenti di spicco del clan Polverino. Si tratta di Salvatore Cammarota, 55 anni, detenuto a L’Aquila, e di Carlo Nappi, 64 anni, in carcere a Livorno. Per fare luce sull’accaduto sono state necessarie anche le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra ...

La Repubblica

