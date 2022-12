Messi accolto a Rosario come un re Video

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il ritorno die dell’Argentina dal Mondiale con la Coppa del Mondo è stato un delirio per i tifosi di Buenos Aires. Dopo la sfilatasul bus scoperto tutti i giocatori si sono recati nelle rispettive città native. Nell’aereo privato che è partito dalla capitele versoc’erano Dybala e Di Maria insieme alla Pulce. L’arrivo in città del 10 argentino ha mandato in visibilio la città che si è riversata a casa del giocatore del Psg.documentato dal giornalista Tomas Dvoretzky Así entróa su casa en Funes. pic.twitter.com/LrWuOy2VH7 — Tomás Dvoretzky (@TomasDvoretzky) December 20, 2022si è fermato a salutare i presenti, firmando autografi e magliette, concedendo loro anche le foto nonostante la stanchezza del viaggio. A casa c’erano ad aspettarlo la moglie, Antonella Roccuzzo, ...

