(Di mercoledì 21 dicembre 2022) AGI - E' statadallaeconomica lache eliminava le multe per gli esercenti che rifiutavano di utilizzare il Pos sotto i 60. Lo prevede un emendamento del governo, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. Resta in vigore, invece, il comma dell'articolo relativo all'aumento della soglia delda mille a cinquemila. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato il mandato ai relatori della maggioranza - Roberto Pella, Dario Trancassini e Silvana Comaroli - sullaeconomica emendata. L'ok è arrivato al settimo giorno di convocazione della Commissione per le votazioni. Il testo della legge domani mattina alle 8 approderà nell'aula di Montecitorio, per venerdì 23 dicembre invece e' atteso il voto di fiducia. ...

AGI - Agenzia Italia

L'esecutivo cancella l'app18, ma arrivano due strumenti Una delle polemiche più accese in relazione allaha riguardato App 18, che alla fine è stata. Una scelta che però non ......che la misura attuale cessi sono delle modifiche sostanziali alla misura targata M5s e la... E dopo gli emendamenti della maggioranza di centrodestra è statal'offerta 'congrua' . ... Manovra: cancellata la norma sui Pos, tetto al contante a 5mila euro Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sulla Manovra. In base alle previsioni della conferenza dei capigruppo non sono previste votazioni fino alle 11. Sono in corso gli ...Un emendamento che, per ora, cambia poco o nulla all’atto pratico. Ma che conferma, purtroppo, quali idee coltivi l’attuale maggioranza della povertà e del ...