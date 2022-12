GF Vip 7 | Edoardo Donnamaria invaghito di Luca Onestini | Antonella svela tutto

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 si torna a parlare di vibrazioni omosessuali per quanto riguarda, il concorrente fidanzato conFiordelisi che appena entrato aveva dichiarato candidamente di essere “fluido”. Non a caso Alberto De Pisis aveva una cotta per lui, che però aveva preferito. E proprio quest’ultima qualche ora fa nella Casa ha dichiarato che il fidanzato sarebbe interessato a. GF Vip 7,Fiordelisi stuzzicaedè cominciato nel pomeriggio mentreederano sdraiati sul letto. ...