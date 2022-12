Così la banda degli immigrati somali riciclava i soldi del Reddito di cittadinanza

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Un immigrato del Bengala, titolare di un internet point e commercio al dettaglio di apparecchiature telefoniche, è stato arrestato questa mattina a Milano con l’accusa di riciclaggio continuato e abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento. Il cittadino bengalese, è stato bloccato dai carabinieri del gruppo tutela lavoro di Milano, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip di Milano su richiesta della locale Procura. Le indagini erano scattate nel mese di febbraio 2021 durante un’attività di monitoraggio suldi, che ha portato i militari a scoprire numerosiche percepivano ildisenza possederne i requisiti. A quel punto è stato accertato, ricostruendo i flussi ...

