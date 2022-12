Super League | The War for Football | svelata la data di uscita del documentario

Leggi su movieplayer

(Di martedì 20 dicembre 2022) Apple ha appena rivelato ladidi: The War for, un nuovoche documenta la battaglia per la creazione di una lega separata. Apple TV+ ha presentato oggi la nuova serie di documentari a tema sportivo: The War for, che farà il suo debutto il 13 gennaio. La docuserie in quattro parti documenta come il passato, il presente e il futuro del calcio europeo si scontrino nel momento in cui emergono i piani per la creazione di una lega separata, lasciando che i leader più potenti del movimento calcistico difendano o stravolgano le tradizioni di questo sport. Attraverso interviste senza precedenti ai presidenti dei campionati, ai proprietari dei club e agli ideatori della ...