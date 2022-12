Osimhen | “Il mio gol più bello sarà quello dello scudetto del Napoli Cresciuto grazie a Spalletti”

(Di martedì 20 dicembre 2022) Victorparla dele della sua crescitaa Luciano, tecnico che “crede in me e mi sprona sempre”. L’attaccante ha parlato durante una intervista a Il Mattino e quando gli è stato chiesto qual è il suo gol piùcolha detto: “che segnerò e farà vincere loal. Lo sogno già. Ci penso da quando sono qui, posso solo immaginareche succederebbe in città se dovessimo riuscire a conquistarlo. Ma ora la strada da percorrere è ancora lunga:che dobbiamo fare è continuare a vincere le partite“. Queste parole danno il senso della mentalità del giocatore e della fame di vittoria che ha l’attaccante nigeriano.il ...

ilmattino.it

Haaland e Vlahovic , per non dire, che fanno della strapotenza fisica il loro punto cardine. Voleva dirmi di non avere timore, di mettermi in gioco colardore, la mia passione, la mia ...Ho superato ilavversario nella, generale solo alla penultima giornata, il che ha reso la ... Immobile,e Lautaro, che poi sono gli stessi che ho preso quest'anno. La sorpresa direi Aramu, ... Victor Osimhen, l'intervista esclusiva: «Il gol più bello sarà quello dello scudetto col Napoli» Victor Osimhen, attaccante del Napoli, si è confessato ai microfoni de Il Mattino in edicola quest'oggi, ecco un breve estratto delle sue parole ...L'attaccante nigeriano è stato protagonista di un'intervista ad Il Mattino: 'È solo l'inizio per me, non ho raggiunto ancora nessun traguardo'.