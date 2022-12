Michelle Hunziker alla figlia Aurora | ' Tu | piccolo Grinch' E la sua risposta la fa scoppiare a ridere

(Di martedì 20 dicembre 2022)questa mattina, martedì 20 dicembre, si è svegliata con un ricordo sbloccato dgalleria del suo smartphone. La conduttrice svizzera ha postato delle storie su Instagram in cui ...

Corriere della Sera

questa mattina, martedì 20 dicembre, si è svegliata con un ricordo sbloccato dalla galleria del suo smartphone. La conduttrice svizzera ha postato delle storie su Instagram in cui ...Ascolta questo articolo Sono passati ormai venti anni dalla fine della relazione tra Eros Ramazzotti e, ma l'affetto tra la coppia è stato talmente forte che il cantante ha ammesso in una recente intervista che la presentatrice è stata ' il grande amore ' della sua vita. È avvenuto ... Eros Ramazzotti ammette: «Sono single, Michelle Hunziker è stata il mio grande amore» Michelle Hunziker questa mattina, martedì 20 dicembre, si è svegliata con un ricordo sbloccato dalla galleria del suo smartphone. La conduttrice svizzera ha postato delle storie ...Continuano le reciproche dichiarazioni pubbliche d'amore tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Insomma 'più bella cosa non c'è di te'.