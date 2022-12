Manovra | ancora attesa | commissione Bilancio slitta alle 15

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic. (Adnkronos) -sulla: a quanto si apprende,no infatti di un'ora sia l'Ufficio di presidenza, inizialmente previsto per le 13 ed ora atteso per le 14, sia la seduta dellache d14 passa15. La- una volta riunita - dovrebbe finalmente procedere alla maratona ad oltranza per approvare gli emendamenti e dare il mandato al relatore, ma non manca scetticismo da parte dell'opposizione su un iter che procede a stento ormai da giorni.

Agenzia ANSA

, le ultime novità: dal tetto al contante ai pagamenti col Pos A Roma Festa per i dieci anni di FdI, il premier Giorgia Meloni sul palco LANCIO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE Regionali Lombardia, ...... diffuse secondo gli interessi di chi le diffondeva - ha attaccato - e non sono statetutte ...alle domande dei senatori in Commissione Giustizia al Senato sulla misura prevista in. Il ... La manovra cambia ancora, alta tensione alla Camera Roma, 20 dic. (Adnkronos) – Ancora attesa sulla manovra: a quanto si apprende, slittano infatti di un’ora sia l’Ufficio di presidenza, inizialmente previsto per le 13 ed ora atteso per le 14, sia la s ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...