Equitazione in lutto | addio a Nelly Mancinelli

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il mondo degli Sport Equestri in: nella mattinata di martedì 20 dicembre 2022, all’età di 75 anni, Ornella Pasotti(conosciuta come) è venuta a mancare dopo aver combattuto contro la malattia. Cenni biografici La vita della signora è stata caratterizzata da un profondo amore per i cavalli e sincera passione per gli sport equestri. Fu un’amazzone di primissimo livello: presente nei campi di Salto Ostacoli internazionali, in Italia e nel Mondo, quando l’tricolore era caratterizzata dai nomi dei fratelli Piero e Raimondo d’Inzeo; Graziano(marito di) e Vittorio Orlandi (compagno di). Sempre avanti, nonostante tutto e tutti Donna sensibile e fine, in sella e a terra. Lungo il cammino della vita non sono mancate ...