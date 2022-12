Confermato lo stop ai cellulari in classe | il ministero invia la circolare alle scuole

la Repubblica

il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, "trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, a cui è prioritario ...Tutti gli aumentiagli smartphone 'L'interesse delle studentesse e degli studenti, che noi ... Viene ovviamente, come già era in vigore, anche il divieto di utilizzare il cellulare ... Scuola, la circolare di Valditara: "Confermato lo stop agli smartphone in classe, consentiti solo per finalit… Per Valditara 'si di un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti' ...La conferma. La lettera alle scuole del ministro Valditara: l’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici può essere consentito per finalità didattiche. È stata diffusa nella mattinata di mar ...