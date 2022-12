Chrome Craze | Textured Manicure | Airbrush Nails e 3D Nail Art | 4 idee unghie 2023

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ilormai è quasi arrivato e le tendenze estetiche/cosmetiche sono numerose, ne abbiamo viste diverse. Per quanto riguarda le, a dettare legge sono ancora una volta le celebrities e leartist più esperte che attraverso i social hanno condiviso i propri lavori e lanciato vere e proprie mode, coloratissime e cangianti. Ma non ci si ferma soltanto al colore (che il più delle volte nelsarà brillantissimo). Si spazia anche sulla texture, che in molti casi viene realizzata abilmente a mano libera e con gel specifici da far solidificare, percomplesse ed elaborate al punto tale da diventare piccole opere d’arte. Non importa che siano lunghe corte, a mandorla oppure più squadrate. Esiste unaart per qualsiasi tipo di unghia, in grado di valorizzarla. Vediamo ...

DireDonna

Hailey Bieber is back with a festive take on her viral ‘glazed donut’ manicure: candy cane glazed nails. Here’s how to achieve the pearly look at home or in a nail salon ...A minor reshuffle amongst the British Friesians sees Inch Persistent take over the top spot in the Profitable Lifetime Index rankings.