Cesena | vigilessa fa causa al Comune | Troppo bella per essere assunta

Corriere della Sera

commenta Una 27enne di, classificatasi terza al concorso della polizia locale , ha fatto causa al Comune per una presunta discriminazione . Secondo la commissione che ha giudicato i candidati, la giovane presentava ......giovane lo scorso anno ha vinto il concorso per entrare nella polizia locale nel Comune di, ... "Mi è stato detto che ero troppo avvenente, non adatta per questo a fare la". Il suo ... Cesena, bocciata al concorso per diventare vigilessa: «Mi hanno detto che ero troppo bella» Una ragazza di 27 anni di Cesena avrebbe fatto causa al Comune sostenendo che non sarebbe stata assunta perché troppo bella. Ecco com'è andata la vicenda.window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-e3e0ceae-e58a-7555-a096-99568d1cab ...