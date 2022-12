Amg Driving Academy | a Livigno il via a una nuova stagione invernale

(Di martedì 20 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Con il corso AMG Winter Sporting, che nella seconda settimana di dicembre ha animato il Ghiacciodromo di, l’AMGItalia ha ufficialmente aperto la. Unaoccasione per appassionati e clienti del marchio high performance della Stella per sperimentare, in piena sicurezza, le emozioni della guida sportiva, al volante della scuderia di Affalterbach e assistiti dal team di professionisti della scuola di guida sportiva di Mercedes-AMG. “Il successo dell’AGMsi basa su tre elementi principali”, ha dichiarato Gustavo Sandrucci, Responsabile dei corsi dell’AMGItalia. “Primo tra tutti, la passione per un Marchio che rappresenta ...

