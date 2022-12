The Fabelmans | Steven Spielberg non avrebbe realizzato lo stesso film con collaboratori diversi

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Nel raccontare il suo Theha confessato che i suoihanno avuto un'importanza centrale nella realizzazione del, molto più di quanto non si pensi. Ormai è diventato di dominio pubblico: Theè uno dipiù autobiografici di. Il registaaveva confermato questo dettaglio dicendo chevoluto, per una volta, esporsi senza alcuna difesa davanti al grande pubblico. Nel lavorarci, però, ha rivelato l'importanza centrale dei suoi. La maggior parte del team di The, per chi non lo sapesse, proviene dalle precedenti produzioni del regista, con persone che hanno lavorato ...

Al quarto posto c'è l'anteprima del nuovo film di Steven Spielberg, '', che, con solo uno spettacolo nel weekend, ha incassato 88 mila euro. Arriverà al cinema il 22 dicembre l'attesissimo The Fabelmans diretto da Steven Spielberg che ha ottenuto ben 5 candidature ai Golden Globes