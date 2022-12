Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche. In questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Al centro della scena, zenith di una costruzione piramidale e gericaultiana, la Coppa del Mondo riluce tra le sue mani. Cavalca spalle che lo trasportano oltre la rete tagliata, è circondato da centinaia di persone, macchine fotografiche, maglie a strisce bianche e celesti. Molte di quelle maglie portano il suo numero. Molte di quelle maglie portano il suo nome. Come se i due elementi fossero inscindibili. Il fatto è che per certi versi lo sono davvero. Da sempre? Per l’eternità. L’uomo con i baffi che è stato immortalato in una foto tremendamente simile a questa, trentasei anni fa, inco, l’uomo che porta sulle sue spalle Diego Armando Maradona mentre stringe la Coppa del Mondo, l’ultima che ...