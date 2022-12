Kean diventa un problema? Ecco la soluzione che non ti aspetti

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Moiseha avuto una crescita evidente nell’ultimo periodo, ma l’attaccante italiano rischia il posto già in vista del mercato di gennaio. Le ottime prestazioni delle ultime partite hanno messo in evidenza un Moisevoglioso di poter prendersi il posto da titolare in casa bianconera, anche se non sarà assolutamente semplice riuscire a superare la grande concorrenza formata da Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. Ansa FotoDopo aver concluso nel migliore dei modi le ultime prestazioni prima della sosta per i Mondiali, Moiseha dimostrato di poter essere in palla anche in occasione della bellissima amichevole disputata dalla Juventus contro l’Arsenal. Un giocatore assolutamente in straordinaria forma fisica e che ha messo in evidenza costantemente la sua voglia di potersi elevare sempre di più come uno dei punti di riferimento ...