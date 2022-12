Adnkronos

... al, all'energia " ma scelte dall'alto. Come se in questi settori non esistessero n ...nelle strutture ospedaliere e nei servizi sociosanitari territoriali intesi come hardware (Case e...L'iniziativa Angels sta costruendo una comunità mondiale di centri eper ottimizzare la ...Redazione Albenga aderisce e sostiene il progetto #NONPOSSOPARLARE una nuova applicazione... Da ospedali a digitale, Gruppo San Donato sigla intesa con l'Iraq (Adnkronos) - Dalla gestione di ospedali pubblici alla consulenza strategica e al supporto all'implementazione di alcuni ambiti fondamentali per la trasformazione del sistema sanitario, quali l'introd ...Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ma al momento l’ipotesi accidentale è la più accreditata COSENZA – Significativa iniziativa di Coldiretti e Confartigianato. E’ stata consegnata, dal pre ...