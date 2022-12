Sonia Bruganelli difende Antonella Fiordelisi e attacca le donne della Casa

(Di domenica 18 dicembre 2022) Durante la ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip 7 è stato trattato il tema dei Donnalisi, anche ribattezzati Donnacrisi: ovvero la coppia formata da Edoardo Donnamaria e. Mentre il conduttore Alfonso Signorini ha cercato di far riunire la coppia, senza successo, l’opinionistaha difeso a spada tratta l’influencer laureata,ndo duramente le altre vippone che si sono schierate contro di lei in settimana. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 L’attacco die la reazione epica di Oriana Marzoli L’imitazione di Oriana Marzoli fatta dafuori luogo, esagerata e volgare è stata fatta passare durante la prima serata senza ...

La puntata si è aperta con una frecciatina di Alfonso Signorini contro un'elegantissima. L'opinionista ha indossato un accessorio costosissimo che ha attirato l'attenzione del ...Prima la clip sul momento della rottura 21.57 PerGiaele, Oriana e Ginevra sono 'ridicole' 21.54 Antonino: 'Mi dispiace molto per Antonella non per Edoardo'. Edo 'Antonino non è la ... La borsa da 40 mila euro sfoggiata da Sonia Bruganelli al GF Vip ... Chiamata a dire la sua, Sonia Bruganelli ha preso le difese di Antonella e attacca, senza mezzi termini, Giaele e Oriana ...Alfonso Signorini ha posto l’attenzione sulla borsa indossata da Sonia Bruganelli in prima serata al Grande Fratello Vip il 17 dicembre ...