Quando incontravi Sinisa nei corridoi in ospedale | capito chi era?

(Di domenica 18 dicembre 2022) Neidel reparto di Ematologia dell'Sant' Orsola di Bologna, lo incrociavo spesso e la scenala stessa: mostravo la mano con pollice, indice e anulare alzati nel segno del saluto serbo e l'uomo di Vukovar rispondeva con un beffardo «ohi, giornalista...». Poi, serio: «Tutto bene?». «Sì, la tpia procede, ma ci vedremo una volta tanto fuori di qua?». E: «Chissà, Bologna è piccola». E filava via. Tra le braccia di Arianna. Sua moglie. Il destino ci fece incontrare, tempo dopo, in un'osteria bolognese di gucciniana memoria. Mi invitò al tavolo per finire la sta davanti una birra. Certe cose, evidentemente, uniscono davvero, come fossero le trincee di una guerra. Raccontarsi aiuta, riscalda. In quella sta bolognese Mihajlovic ...

Sky Tg24

'Lui - ha aggiunto il gironalista di Sky Sport - era già un leader, era uno cheloti colpiva, si imponeva, per la sua fisicità ma anche per la sua allegria. E' stato allegro anche ...... cheandavi a confessarti ti davano la penitenza, pure amara, perché convinti che fosse un farmaco che ti poteva far scontare un po' meno di Purgatorio, cheliper strada, ma ... Mihajlovic, il ricordo a Live in Bergamo. Marani: "Leader anche in giorni difficili" VIDEO Nel corso di queste ultime settimane, tra Tavassi e Micol è nata una bellissima sintonia che non è di certo passata inosservata ai loro compagni. Sebbene i due siano apparsi molto complici e affiatati ...Bisogna chiedersi se non solo i qatarini e i marocchini ma anche i sauditi abbiano maturato la convinzione di poter operare a piacimento sulla scena ...