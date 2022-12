Le interviste al termine dell’amichevole col Monaco

Vatican News - Italiano

... in onda aldelle partite programmate sui canali Rai, compresa la finalissima. Una linea ... Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi Bordovasca ed: Elisabetta Caporale ore 11:25 Rubrica: ...... con immagini,e servizi dal Qatar, arricchiti da collegamenti live con lo studio di Rai ... in onda aldelle partite programmate sui canali Rai, compresa la finalissima. Una linea ... Il Papa: “Ho firmato la mia rinuncia in caso di impedimento medico” Lunedì il segretario e 5.000 attivisti e dirigenti del sindacato in Vaticano. Le differenze sui temi bioetici come aborto ed eutanasia, «necessario l’ascolto senza diffidenze». Aiutiamo chi sta peggio ...A dialogare col Pontefice sarà il vaticanista Fabio Marchese Ragona, che porgerà domande su argomenti come la guerra, il caro energia, la denatalità, lo sport, i poveri e la politica, che hanno segnat ...