Saturno e il Sole Invitto | quel Natale che ci chiede di essere uomini migliori

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 17 dicembre 2022) Roma, 17 dic – Al di là di piccole differenze temporali, la fine dell’anno solare ruota attorno al fenomeno astronomico del solstizio d’inverno. Ossia il punto in cui la luce vitale dopo un lento processo di declino torna a risplendere. Se la sua celebrazione nel terzo millennio converge idealmente con il giorno di, nell’Antica Roma si estendeva in una settimana abbondante che dai Saturnalia – il cui principio era proprio il 17 dicembre – arrivava fino al Dies Natalis Solis Invicti. Ilin particolare era festeggiato dai nostri avi proprio nella data che da due millenni a questa parte ricorda convenzionalmente la nascita del figlio di Dio. Saturnia Tellus: l’età dell’oro La religione cristiana ha in tal senso attinto dal primigenio culto solare. Come sosteneva Plutarco, è l’uomo (radicato in un determinato contesto, ...