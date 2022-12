Mihajlovic | il ricordo di Vincenzo Montella | “Grazie amico mio per quello che mi hai trasmesso”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Anchesi è unito al coro di dolore e cordoglio per la scomparsa di Sinisa, che a 53 anni ha perso la sua battaglia con la malattia che lo ha colpito tre anni fa. Il tecnico attualmente in Turchia all’Adana Demirspor ha affidato ai propri profili social un commosso pensiero nei confronti dell’allenatore ed ex giocatore serbo. “mio,per tuttoche mi hai– scrive– Ti voglio ricordare così con il tuo sorriso e il suo entusiasmo, un giorno ci incontreremo ancora e torneremo a sorridere. Oggi però il mio cuore sta piangendo con la tua famiglia.” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Queste le parole di Vincenzo Italiano indi Sinisa, ex tecnico viola, scomparso all'età di 53 anni.... in Campidoglio, aperta al pubblico, a quanto apprende l'Ansa, dalle 10 fino alle 18, la Camera ardente per Sinisa, morto a soli 53 anni. La moglie: 'Ritaglierò dal tuotante ... Mihajlovic, il ricordo di Cairo: «Ha sempre vissuto tutto con passione» Gennaro Gattuso, in una dichiarazione rilasciata ad 'Ansa', ha voluto omaggiare la memoria di Sinisa Mihajlovic, a un giorno dalla sua scomparsa. "Posso con orgoglio affermare di essere stato amico di ...Momenti in campo, momenti in panchina. Ma anche momenti in sala stampa o davanti a telecamera e microfono. La leucemia si è portata via troppo presto il 53enne Sinisa Mihajlovic, che con il suo piede ...