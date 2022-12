Jenna Ortega e Percy Hynes White reciteranno insieme in Winter Spring Summer or Fall

(Di sabato 17 dicembre 2022) Le star della serie tv Mercoledìsi riuniranno per il filmor. Il film segnerà anche il debutto alla regia della sceneggiatrice Tiffany Paulsen ed è stato definito come un “Before Sunrise che incontra Noi siamo infinito“. La storia segue due adolescenti sulla soglia dell’età adulta, interpretati da, che si incontrano e si innamorano durante quattro giorni significativi dell’anno. La sceneggiatura è stata scritta Dan Schoffera Paulsen. Parlando del film, Brad Krevoy di MPCA ha dichiarato: “Siamo entusiasti di diversificare ulteriormente il robusto programma di MPCA con ...

Sky Tg24

Con l'inizio della produzione di Mercoledì,, interprete della protagonista nella serie prodotta e co - diretta da Tim Burton si è ritrovata a sorpresa sul set in compagnia di Christina Ricci , storica interprete del personaggio ...Ad interpretare la protagonista, la giovane attrice. Dunque, la serie horror e fantasy, racconta le vicende di Mercoledì Addams alle prese con una nuova esperienza di vita, ossia il ... Scream VI, tutte le sorprese nel trailer del film con Jenna Ortega Jenna Ortega sul suo rapporto con Christina Ricci sul set di Mercoledì: “Avevamo un tacito accordo” Jenna Ortega e Christina Ricci sono legate dal medesimo destino, che ha a che fare col personaggio c ...Adam Rodriguez è entrato a far parte del cast di Winter Spring Summer or Fall insieme alla star di Mercoledì Jenna Ortega.