GF Vip 7 | Luca Onestini sbrocca su Nikita Pelizon | “Ieri mi sono spaventato”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, trasembra tutto finito. I due durante la serata del karaoke di sabato sembravano essersi riavvicinati grazie all’abbraccio di lui, ma questo gesto ha fatto nuovamente illudere. Così l’ex tronista di Uomini e Donne, infastidito, ha chiarito di non volere niente da lei. E stamattina, parlando con Attilio Romina,ha confessaro che lagli fa paura per le cose che travisa e si inventa. Grande Fratello Vip 7,rinfaccia adi averla illusa Dopo cheha chiarito ancora una volta a...

SuperGuidaTV

Arrivano pesanti accuse indirizzate aOnestini e firmate da una delle sue ex fidanzate. L'ex tronista di Uomini e Donne, assai noto ...ufficiale di cui si è a conoscenza (al Grande Fratelloè ...... stasera si parlerà inevitabilmente di Antonella che ha litigato quasi con tutti idella Casa. ... Il confronto tra Nikita Pelizon eOnestini: sempre più lontani e distanti; La rottura tra ... Grande Fratello Vip, Luca Onestini e Nikita Pelizon sempre più distanti: “Hai voglia di farti inseguire Io no” | Video Mediaset L'ex tronista bolognese è stato accusato in modo pesante da una delle sue ex compagne che ha pure litigato con suo fratello ...Tutto su Nicole Murgia, concorrente del Grande Fratello Vip 7, dall’età, all’altezza, alla vita privata, al profilo Instagram.