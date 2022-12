Mario Mattioli confermato presidente della Federazione del Mare

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 dicembre 2022)è statoall’unanimità per un terzo mandato biennale qualedel sistema marittimo italiano (del), l’organizzazione che riunisce il cluster nazionale delle attività marittime. Confermati anche i vicepresidenti Anton Francesco Albertoni (Confindustria Nautica), Luigi Giannini (Federpesca) e Claudio Graziano (Assonave). Nel corsoriunione, svoltasi a Roma in modalità ibrida con la partecipazione di quasi tutti i suoi componenti, il Consiglio ha deliberato l’adesione di ANGOPI – Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani e UNEM – Unione Energie per la mobilità, i cui rispettivi Presidenti, Paolo Podestà e Claudio Spinaci entrano a far ...