La Corte di giustizia Ue si pronuncia a favore degli NCC

(Di venerdì 16 dicembre 2022) «L'avvocato generale delladidell'Unione Europea, Maciej Szpunar, boccia la limitazione per gli Ncc che era stata introdotta nell'Area Metropolitana di Barcellona perché viola la libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi che garantiscono la mobilità delle imprese e dei professionisti all'interno dell'Ue». Lo rende noto in un comunicato stampa Anitrav (Associazione nazionale imprese trasporto viaggiatori), citando il parere depositato dalladi. «Si tratta di un parere molto importante e che potrebbe avere risvolti significativi anche nel nostro paese dove i disservizi del servizio taxi e le limitazioni ai servizi alternativi vigenti sono sotto gli occhi di tutti», ha spiegato Anitrav. «Le conclusioni dell'avvocato generale delladi ...

TorinoToday

L'Avvocato generale delladidà ragione all'Uefa. La Juve si consola con un +7,2% in borsa grazie alle voci di ...Il parere dell' Avvocato Generale delladidell'UE ha messo in allarme anche il mondo del basket europeo che dal 2000 vive una profonda spaccatura tra federazioni e club. La situazione attuale, figlia di cambiamenti nei ... Juventus-Superlega: l'avvocato generale della Corte di Giustizia Ue dà ragione a Uefa e Fifa Una sentenza in Spagna fa ben sperare i conducenti di veicoli a noleggio. Un punto importante a favore di Uber e compagnie simili nella lotta contro il monopolio dei Taxi che potrebbe avere risvolti i ...Il parere dell' Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'UE ha messo in allarme anche il mondo del basket europeo che dal 2000 vive una profonda spaccatura tra federazioni e club. La situazione ...