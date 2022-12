Inter | Lukaku e altri 2 non partono per Siviglia

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 16 dicembre 2022) In tre saltano l’amichevole di sabato contro il BetisNuova amichevole per l’in programma per domani contro il Betis. Alla sfida però, come riportato da Sky Sport, non partiranno con il gruppo, Onana e D’Ambrosio. Il portiere camerunense proseguirà con il lavoro post Mondiale mentre il numero 33 è ancora alle prese con l’infortunio. Oltre a loro salterà la trasferta in Spagna anche il giovanae Zanotti. L'articolo proviene damagazine.