Il valore di una persona non si misura dai soldi che ha

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Agnes Browne era in grado di incassare una gran quantità di botte. Ci aveva fatto il callo. Le aveva prese dal padre, le aveva prese a scuola e, com’è ovvio, le aveva prese dal marito, anche se lui gliele dava solo quando pensava di avere un buon motivo. I fratelli Browne erano tutti diversi uno dall’altro. Pur essendo stati amati quasi in egualda Agnes, e ignorati in egualda Rosso, ognuno aveva sviluppato unalità peculiare. Agnes aveva intenzione di usare le piccole pause dal lavoro per passare al setaccio i negozi attorno a Moore Streeet in cerca di qualcosa di adatto da indossare. Era difficile scegliere. Niente di troppo elegante, visto che dopotutto si sarebbero incontrati da Foley. E neppure un abitino troppo striminzito. Non voleva dare al francese un’idea sbagliata di sé. Però non voleva neanche sembrare ...