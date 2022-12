Comportamento volgare contro i tifosi della Juve | multa a Dzeko e all’Inter

(Di venerdì 16 dicembre 2022) A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell’Inter Edinè stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro. Per responsabilità oggettiva è stata sanzionata con un’ammenda di 5.000 euro anche l’Inter. Lo rende noto la FIGC. Lo scorso 6 novembre, in occasionegara trantus e Inter, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

Il 28enne stremato daldella 24enne nella Casa "Prima mi mettevo lì e piangevo, adesso non mi viene neppure ... la goccia che ha fatto traboccare il vaso è laimitazione fatta dall'...L'Europa non è soldi , permessi , autorizzazioni , regole di. Questo è ciò che ... Ma vallo a spiegare ai nostri politicanti, Renzi in testa! E quindi l'Europa non è la bruttura... Comportamento volgare contro i tifosi della Juve: multa a Dzeko e ... Ammenda di 5000 euro sia per il calciatore che per il club nerazzurro ROMA (ITALPRESS) - Multa per 'comportamento volgare verso i tifosi ...4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva "per aver tenuto un comportamento sconveniente e grandemente volgare rivolto in segno di sfida verso i sostenitori della squadra avversaria".