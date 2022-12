Codice appalti | Salvini | da governo iniziativa più importante

Il Fatto Quotidiano

Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in conferenza stampa dopo che il cdm ha approvato il nuovodegli, sottolineando che sarà ...Il Consiglio dei Ministri ha dato un colpo di acceleratore al PNRR e ha approvato il nuovodegli. Tra le novità spicca il via libera all' appalto integrato senza limiti di importo e all'innalzamento della soglia sotto la quale anche i piccoli Comuni privi delle competenze e ... Codice appalti, liberi tutti su appalto integrato e affidamento di lavori fino a 500mila euro «Come affermato dal Ministro, per ogni miliardo di investimenti si creeranno 17.000 posti di lavoro», ha detto il segretario Saccomanno.(Agenzia Vista) Roma 16 dicembre 2022 “Il Cdm ha approvato un codice che creerà più lavoro e sicuramente è la miglior battaglia alla corruzione e malaffare che ci possa essere. Più breve è l’iter bur ...