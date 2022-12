Agenzia ANSA

Le Commissioni Via - Vas del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Commissione tecnica Pniec - Pnrr hanno autorizzato,primo gennaio a metà dicembre del 2022, 7,1 gigawatt di nuovi progetti di energia rinnovabile sul territorio nazionale. E' stata superata, già a metà del mese di dicembre, la soglia dei 7 gigawatt ...... che è più fastidioso e irritante di quando mi scopro a tirarmi sudivano esclamando: "hoplà". ... online da oggi alle ore 15, nei punti venditada martedì 15 novembre alle ore 11. ... Autorizzati dal Mase 7,1 GW di rinnovabili nel 2022 - Mondo Agricolo Le Commissioni Via-Vas del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Commissione tecnica Pniec-Pnrr hanno autorizzato, dal primo gennaio a metà dicembre del 2022, 7,1 gigawatt di nuovi ...La richiesta per il contributo corrisposto direttamente dall'Inps può essere presentata dal genitore del minore, nato o adottato, per due motivi. E per ottenerlo sono necessari alcuni requisiti ...