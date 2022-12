Albero di Natale fai da te | lo riponi facilmente ed è semplicissimo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L’diè, con la tradizione del presepe, una delle più diffuse usanze natalizie. Si tratta in genere di un abete (o altra conifera sempreverde) addobbato con piccoli oggetti colorati, luci, festoni, dolciumi, piccoli regali impacchettati e altro. Questo può essere portato in casa o tenuto all’aperto, e viene preparato qualche giorno o qualche settimana prima di(spesso nel giorno dell’Immacolata concezione) e rimosso dopo l’Epifania. Soprattutto se l’viene collocato in casa, è tradizione che ai suoi piedi vengano collocati i regali diimpacchettati, in attesa del giorno della festa in cui potranno essere aperti. L’immagine dell’come simbolo della vita ha origini molto antiche e trova riscontri in diverse religioni. Oggi i tempi sono cambiati, ...