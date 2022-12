A fuoco deposito materiale tessile | fiamme domate dai Vigili del fuoco

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate sono intervenuti in via Masseria Lenza, all’altezza del civico 24, per un incendio in undi, in uso ad una pensionata del posto. Ilè stato completamente distrutto.daidel. Indagini in corso per chiarire origine dell’incendio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia ANSA

...e i tassi di interesse sulla linea di rifinanziamento marginale e sulla linea disaranno ... Sono passati in pochi mesi dal "transitorio" a gridare in modo scomposto "al, al", ......sera l'appuntamento con Messi a, la trasmissione di Teletutto in onda dalle 20.30. Nella prima parte Andrea Cittadini tornerà a parlare dell' omicidio di Mario Bozzoli , dopo ildelle ... A fuoco deposito materiale tessile nel Napoletano - Campania Il rogo è divampato ieri sera a Sant'Antonio Abate, in via Masseria Lenza. La struttura è stata completamente distrutta Ieri sera i carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate sono intervenuti in ...Ieri sera i carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate sono intervenuti in via Masseria Lenza, all'altezza del civico 24, per un incendio in un deposito di materiale tessile, in uso ad una pensi ...