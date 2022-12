Un' auto è finita in mare in porto alla Spezia | un morto

L'Amico del Popolo

Incidente mortale in porto questa mattina alla Spezia. Secondo le prime informazioni un'di servizio èin mare nella zona tra Calata Artom e Molo Fornelli, nel terminal Lsct. Il conducente del mezzo sarebbe deceduto, il passeggero si è salvato. Le attività portuali sono state ...Un ciclista di 60 anni è stato travolto e ucciso da un'pirata nel Cagliaritano. Il corpo di Giuseppe Incani, originario di San Gavino Monreale (Sud ... Dopo l'impatto, la vittima ènel ... Livinallongo, auto finita su un fianco Tragedia questa mattina in porto a La Spezia. Secondo le prime informazioni un'auto di servizio è finita in mare nella zona tra Calata Artom e Molo Fornelli, nel terminal Lsct.Incidente mortale in porto questa mattina alla Spezia. Secondo le prime informazioni un'auto di servizio è finita in mare nella zona tra Calata Artom e Molo Fornelli, nel terminal Lsct. Il conducente ...