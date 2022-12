Udinese | Deulofeu | «Felice di averci giocato | ma non tornerei al Barcellona»

(Di giovedì 15 dicembre 2022), le parole disul suo periodo al: «Sono grato per quello che ho avuto ma nonal Barça» Intervistato da Cadena SER l’attaccante dell’Gerald, ha parlato del suo periodo al. Di seguito le sue parole. «Sono grato per quello che ho avuto ma nonal Barça. Il mio tempo è passato; sono arrivato in una squadra vincente, non in una di transizione come quella di adesso, e non sono stato al livello dei campioni che c’erano. È difficile da gestire, soprattutto se non hai l’ambiente o la mentalità giusta. Avevo bisogno di aiuto e all’epoca non l’avevo. Ora, per fortuna, ce l’ho. Ero discontinuo, giocavo una buona partita e quattro brutte. Quando giochi in un Barça come quello, devi ...

