Spezia | grave incidente al porto | auto finisce in mare | un morto - Cronaca - lanazione it

Due operai a bordo del mezzo. Il passeggero si è salvato. Il conducente Alessandro Basti, 60 anni, è rimasto incastrato ed è morto. Le segreterie sindacali hanno proclamato sciopero ...... se non ritenuti in condizione di dimissibilità Data la situazione contingente e laemergenza ... Contattata anche la guardia medica per sottoporlo a […] Navigazione articoli La, ... Spezia, auto finisce in mare al porto: un disperso Tragedia questa mattina in porto a La Spezia. Secondo le prime informazioni un'auto di servizio è finita in mare nella zona tra Calata Artom e Molo Fornelli, nel terminal Lsct.Due dipendenti di un'azienda che opera nel porto sono finiti con l'auto in mare. Il più giovane si è salvato, l'altra persona è rimasta incastrata dentro l'auto ...