SPAL

...una volta per tutte la grandezza del Marocco ancora più delle vittorie che aveva messouna ...00 Genoa - Südtirol 2 - 0 15:00 Modena - Venezia 2 - 2 15:00 Perugia -0 - 0 15:00 Reggina - ...Il Bari, con 8 pareggi, è invece quella,a Pisa, Sudtirol e, con più pari. Relativamente al match di sabato sera al Granillo, sembra abbastanza scontato capire come le due squadre ... SPAL insieme a Kleb e Associazione Giulia per i piccoli pazienti dell'Ospedale Sant'Anna Accolti dalla Direttrice Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e dell’Azienda Ausl di Ferrara, Dott.ssa Monica Calamai, e da una rappresentanza del personale medico ed infermieristico dei re ...Baluardo difensivo e goleador di giornata, Biagio Meccariello ha offerto come suo solito una prova solida al centro della difesa biancazzura anche contro il Palermo. Il centrale è intervenuto al termi ...