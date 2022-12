Simona Ventura riemerge dopo l’influenza australiana e viene aggredita per un consiglio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sembra chesia dura, lo raccontache è appena tornata sui social. Come sempre ogni caso è diverso da un altro, conta molto il sistema immunitario maconsiglia a tutti il vaccino contro. Ed ecco che, appena tornata3 giorni che definisce “una bella botta”, si ritrova con una marea di commenti pronti ad attaccarla e ad attaccare il vaccino. Sono no vax ma tra loro c’è anche chi ringraziadi avere ricordato quanto è importante vaccinarsi per difendere i più deboli. Laha semplicemente spiegato con poche parole chel’ha messa ko aggiungendo “Se riuscite ...