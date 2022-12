Santa Marinella | cavalla scivola in un dirupo | salvata dai Vigili del Fuoco

(Di giovedì 15 dicembre 2022)– Questa mattina15 dicembre 2022, ideldi Cerveteri sono intervenuti perggio animale a, precisamente al km 51 della statale Aurelia. Una, probabilmente a causa del terreno reso scivoloso dalle piogge, è finita in unrestandone bloccata. La confinante del terreno accorgendosi dell’accaduto ha subito chiamato i soccorsi. Idel, giunti immediatamente sul posto e dopo aver fatto una rapida analisi della situazione hanno subito messo in atto le manovre per estrarre il sicurezza l’animale dalfangoso. Una volta messo in sicurezza, laormai stremata è stata affidata alle cure del ...

... spazio della Regione Lazio , gestito da LAZIOcrea in collaborazione con Direzione regionale Ambiente e il Comune di, torna il magico castello organizzato dall'Associazione ...Questa mattina i vigili del fuoco di Cerveteri si sono portati per salvataggio animale in. Precisamente al km 51 della statale Aurelia. Una cavalla, probabilmente a causa del terreno reso scivoloso dalle piogge è finita in un dirupo restandone bloccata. La confinante del ...Bloccato nel fango dopo essere caduto in un dirupo. Ad essere recuperato un cavallo, tratto in salvo dai pompieri. L'intervento dei vigili del fuoco di Cerveteri giovedì mattina a Santa Marinella. Pre ...Questa mattina i vigili del fuoco di Cerveteri si sono portati per salvataggio animale a Santa Marinella. Precisamente al km 51 della statale Aurelia. Una cavalla, probabilmente a causa del terreno re ...