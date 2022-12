Poste down oggi 15 dicembre 2022 | l’app e il sito PostePay e Bancoposta non funzionano

...diItaliane, soprattutto quelli di home banking per la gestione del conto corrente e delle carte prepagate come la PostePay, non stanno funzionando. Secondo le segnalazioni inviate a...Ormai da diverse ore il sito delleItaliane e la versione app stanno sperimentando una sorta diintervallato da funzionamenti a singhiozzo . La situazione non ha attirato sin da subito le attenzioni, ma il perdurare sta ...Oggi, 15 diecembre, il portale DownDetector.it segnala che le prime interruzioni del servizio sono state registrate per le 9 ...Poste Italiane, problemi questa mattina per moltissimi utenti: sito, applicazioni Bancoposta e Postepay sono in down: ecco quello che sta succedendo ...